Trapianto fallito al Monaldi i medici | In caso di arresto cardiocircolatorio non verranno eseguite manovre rianimatorie

Un trapianto al Monaldi è fallito, causando grande preoccupazione tra i familiari. I medici hanno annunciato che, in caso di arresto cardiocircolatorio durante interventi futuri, non saranno eseguite manovre rianimatorie. Questa decisione deriva dalla valutazione dei rischi e delle complicanze riscontrate in precedenti operazioni. Oggi, davanti all’ospedale, si è tenuto un incontro con la stampa per spiegare le nuove linee guida adottate. La comunità attende ora chiarimenti ufficiali.

Si è tenuto questo pomeriggio, davanti l'ospedale Monaldi, un incontro con la stampa per illustrare le decisione prese al seguito dell'incontro di oggi tra medici e familiari del piccolo Domenico, il bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore "bruciato". «Abbiamo deciso di attuare una descalation della terapia antibiotica ed immunosoppressiva lasciando comunque un livello di base» spiega il prof Antonio Corcione (U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria). «Abbiamo deciso che non verranno sospese l'alimentazione parenterale, l'idratazione e l'Ecmo. Verrà incrementata la sedazione.