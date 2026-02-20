Trapianto di cuore fallito al bimbo la terapia per alleviare le sofferenze nel fine vita

Il trapianto di cuore non è riuscito a un bambino, che ora riceve cure palliative per alleviare le sue sofferenze. La famiglia ha scelto di interrompere gli interventi invasivi, spiegando che non ci sono possibilità di guarigione. L’avvocato del genitore ha chiarito che si tratta di una decisione per evitare l’accanimento terapeutico, sottolineando che il bambino si trova in uno stato di fine vita. La situazione ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e gli esperti di etica medica.

"Non è eutanasia, ma una procedura che serve a evitare l'accanimento terapeutico, perché purtroppo non ci sono speranze", ha spiegato l'avvocato della famiglia.