Trapianto a Napoli | bimbo in rapido peggioramento è sedato e non soffre

Un bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli sta vivendo un rapido peggioramento delle condizioni dopo il trapianto di cuore. La sua salute si è deteriorata in modo preoccupante nelle ultime ore, costringendo i medici a sedarlo per monitorare meglio il suo stato. La famiglia attende aggiornamenti dagli specialisti, mentre la situazione resta sotto stretta osservazione. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli operatori sanitari locali.

Un "ulteriore, progressivo e rapido peggioramento" delle condizioni del bambino di appena due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. "Nessun accanimento, il piccolo è sedato e non sta soffrendo", ha assicurato Antonio Corcione, capo Dipartimento dell'Area critica del Monaldi. Il cuore che avrebbe dovuto salvarli è stato destinato a un altro bimbo della stessa età, che lo ha ricevuto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il cuore, che non è stato utilizzato al Monaldi dopo la valutazione dell'Heart Team sulla non trapiantabilità del piccolo, è stato così donato al bimbo che era in lista di attesa nell'ospedale bergamasco.🔗 Leggi su Iltempo.it

