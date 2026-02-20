Trapani niente sconti | la Corte di Appello conferma il -7 ora attesa per il 9 marzo

La Corte di Appello ha confermato la penalizzazione di sette punti per il Trapani, causa del mancato rispetto della scadenza federale del 16 ottobre. La decisione, annunciata ieri, blocca ogni possibilità di riduzione prima della nuova udienza prevista per il 9 marzo. La società, guidata dal presidente Antonini, si trova ora a dover affrontare la situazione senza sconti, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La prossima udienza si terrà tra poche settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Non cambia nulla (per ora). La Corte di Appello Federale ha respinto i ricorsi del Trapani confermando i 7 punti di penalizzazione inflitti alla società del presidente Antonini a gennaio relativi al mancato rispetto della scadenza federale del 16 ottobre. In classifica i siciliani restano a 25 punti. Nessuno sconto anche per le squalifiche di Valerio Antonini (4 mesi di inibizione), dei dirigenti Vito Giacalone (4 mesi), Andrea Oddo (16 mesi) e Salvatore Castiglione (12 mesi). Ora la data da cerchiare in rosso è il 9 marzo quando il Trapani dovrà rispondere davanti al Tribunale Federale Nazionali di ulteriori inadempienze amministrative che potrebbero portare all’esclusione del club dal campionato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

