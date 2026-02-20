Trapani 17enne travolto da treno | cuffie e musica fatali in campagna

Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un treno mentre lavorava in campagna, a Trapani. La vittima ascoltava musica con le cuffie e non si è accorta del passaggio del convoglio. La tragedia si è verificata in una zona isolata, lontano dalle case. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata all'ospedale di Trapani per l’autopsia. La procura ha aperto un’indagine sulla dinamica dell’incidente.

