Transilvania e Bucovina Storia eventi e tradizioni

Davide Costa racconta come la Transilvania e la Bucovina siano terre ricche di storia, tradizioni e paesaggi unici. La causa di questa scoperta è il desiderio di esplorare zone meno note dell’Europa, lontane dai percorsi turistici più affollati. Qui, castelli medievali, monasteri affrescati e villaggi autentici si alternano a boschi misteriosi e campagne rigogliose. Chi visita questi luoghi si imbatte in un mondo che sembra fermo nel tempo, dove ogni angolo svela storie antiche e culture profonde. È un viaggio che invita a scoprire un’Europa nascosta e affascinante.

di Davide Costa C'è un'Europa che sorprende, lontana dalle rotte più battute, dove il tempo sembra rallentare e la bellezza si manifesta senza clamore. È la Romania del nord, quella della Transilvania e della Bucovina: due regioni diverse ma complementari, capaci di offrire al viaggiatore un'esperienza autentica, intensa e profondamente suggestiva. La Transilvania evoca subito leggende e misteri. Castelli arroccati, nebbie mattutine e fitte foreste dei Carpazi alimentano l'immaginario gotico, ma ridurre questa terra al mito di Dracula sarebbe un errore. Qui convivono storia medievale, tradizioni rurali e città dinamiche.

