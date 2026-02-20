Trani notte di dolore | 32 anni muore 2 giovani baresi feriti

Una notte tragica a Trani, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un uomo di 32 anni e al ferimento di due ragazzi di 17 e 21 anni, tutti residenti nella zona. La vettura si è schiantata contro un albero lungo la strada statale, coinvolgendo anche altri veicoli. La notizia ha fatto subito il giro della città, che si stringe ora attorno alle famiglie colpite. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Trani in Lutto: Un Giovane Muore in un Incidente, Due Feriti. Una notte di dolore ha avvolto Trani, in provincia di Bari, dove un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 32 anni e il ferimento di due giovani di 17 e 21 anni. L’impatto, avvenuto in via Barletta nelle ore notturne, è al centro di un’indagine per accertare le cause e le responsabilità. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’incidente è avvenuto quando il veicolo condotto dal 32enne ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada per cause ancora da chiarire. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato senza successo di rianimare il conducente, dichiarato deceduto sul posto a causa della gravità delle lesioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Leggi anche: Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore in moto a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.