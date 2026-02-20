Trani notte di dolore | 32 anni muore 2 giovani baresi feriti
Una notte tragica a Trani, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un uomo di 32 anni e al ferimento di due ragazzi di 17 e 21 anni, tutti residenti nella zona. La vettura si è schiantata contro un albero lungo la strada statale, coinvolgendo anche altri veicoli. La notizia ha fatto subito il giro della città, che si stringe ora attorno alle famiglie colpite. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.
Trani in Lutto: Un Giovane Muore in un Incidente, Due Feriti. Una notte di dolore ha avvolto Trani, in provincia di Bari, dove un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 32 anni e il ferimento di due giovani di 17 e 21 anni. L’impatto, avvenuto in via Barletta nelle ore notturne, è al centro di un’indagine per accertare le cause e le responsabilità. Dinamica dell’Incidente e Soccorsi. L’incidente è avvenuto quando il veicolo condotto dal 32enne ha improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada per cause ancora da chiarire. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato senza successo di rianimare il conducente, dichiarato deceduto sul posto a causa della gravità delle lesioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trani, schianto nella notte in via Barletta: morto un 32enne, feriti un 17enne e 21enne
Incidente stradale nella notte a Trani: morto 32enne. Feriti due giovani baresi
Incidente mortale a #trani Le immagini divulgate su Instagram che riprendono l’auto, poche ore prima, coinvolta nella tragedia che si è consumata questa notte in via Barletta e che ha visto la morte del 39enne Salvatore Patruno. - facebook.com facebook