Tragico scontro tra due tir questa notte lungo la Monti Lepini | deceduto uno dei due autisti Traffico ancora interrotto

Nella notte, un brutto incidente tra due tir sulla Monti Lepini ha causato la morte di uno degli autisti. I mezzi si sono scontrati frontalmente, provocando danni ingenti e blocchi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo uno dei due conducenti non ce l’ha fatta. La polizia sta ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. La viabilità rimane sospesa, creando disagi per chi viaggia in zona. La strada resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Grave incidente stradale alle prime ore del mattino lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno. Intorno alle 4.30 di oggi, 20 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è stato allertato dal NUE 112 per una collisione tra due mezzi pesanti avvenuta tra il chilometro 22 e il 23. La dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, che ha constatato l'impatto tra i due autocarri. Le cause dell'incidente sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.