Traffico Roma del 20-02-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 20 febbraio 2026 alle 20:30 si è intensificato a causa di un incidente sulla Pontina, che ha causato lunghe code in entrambe le direzioni. La situazione nel quadrante Sud resta difficile, con rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo e Tor de’ Cenci. Sul raccordo anulare, invece, si registrano rallentamenti tra Laurentina e Ardeatina. La polizia segnala ancora alcuni incidenti, che continuano a influenzare la viabilità cittadina. La circolazione si sta lentamente normalizzando.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati stavi a via Calandra di intensità traffico sulla rete viaria cittadina sta poi lentamente tornando alla normalità la situazione nel quadrante Sud dove per che ora sulla Pontina il traffico è rimasto congestionato a causa di un incidente incidente che provoca ancora code tranquillo con la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci nelle due direzioni sia verso Roma si è in direzione e quindi di il latino come ha detto la situazione si sta normalizzando permangono ripercussioni sulla raccordo anulare in carreggiata esterna le code partono dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla linea mentre lungo la carreggiata interna le code interessano il tratto compreso tra le uscite Laurentina e Pontina restiamo sul raccordo incidente e coda in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina è Ardeatina in direzione Appia in tangenziale ancora in con una mente a tratti da viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila coda anche da Corso Francia a via della Moschea in questo caso in direzione di San Giovanni sul trattore della Roma L'Aquila attenzione incolonnamenti tra la tangenziale è l'uscita di via Filippo Fiorentini in direzione dell'Aquila La polizia locale Ci segnala ancora un incidente all'intersezione tra via Tuscolana via Arco di Travertino altro incidente in via Angelo Emo nei pressi di via Giuseppe Di Bartolo inevitabili disagi sulla via Appia code per incidente tra Ciampino e Santa Maria delle Mole in direzione di Albano Laziale domani a Montesacro il ricordo di Valerio Verbano con il corteo che attraverserà diverse strade del terzo municipio tra cui alcuni tratti di viale Tirreno viale Jonio e via di Val Melaina l'appuntamento alle 16 in via Monte Bianco il tutto Dovrebbe concludersi entro le 20 inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-02-2026 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-01-2026 ore 20:30

Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.