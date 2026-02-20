Traffico Roma del 20-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma del 20 febbraio 2026 alle 19:30 risulta molto congestionato a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Lungo il Raccordo Anulare, si formano code tra Settebagni e la zona sud, mentre sulla Tangenziale si registrano rallentamenti tra la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci. Un incidente tra la Cristoforo Colombo e la Tuscolana provoca rallentamenti anche sulla A24 e in altre arterie principali. La situazione resta critica per chi percorre le vie centrali e periferiche della città.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati data allora ci sono cose su tutte le principali strade consolari in uscita dal centro sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite case solari e successivamente a partire da Settebagni fino alla rustica nella zona sud del raccordo incolonnamenti a tratti in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico congestionato sulla a causa di un incidente incidente che provoca Chiudi tra il bivio con la Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci nelle due direzioni sia verso Roma sia in direzione di Latina ripercussioni sulla carreggiata interna del raccordo con le code tra le uscite Laurentina e Pontina in tangenziale incolonnamenti attratti da viale Castrense al bivio con la Roma L'Aquila e poi dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi Stadio Olimpico permangono code anche verso San Giovanni da Corso Francia a via della Moschea sulla Salaria incolonnamenti da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe si tratta di lavori non ci sono difficoltà Al Muro Torto un incidente avvenuto nella sottovia di Corso Italia provoca chiude a partire da Piazzale Flaminio fino a Piazza Fiume In quest'ultima direzione la polizia locale Ci segnala un incidente Poi all'intersezione tra via Tuscolana di Arco di Travertino inevitabili i disagi incolonnamenti per traffico molto intenso in viale delle Terme di Caracalla in via Druso è in via Cilicia