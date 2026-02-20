Traffico Roma del 20-02-2026 ore 18 | 30

Il traffico sulla rete viaria di Roma e Lazio si intensifica a causa di un incidente che provoca lunghe code. In particolare, sull’autostrada si registrano rallentamenti tra il bivio con l’Aquila e Roma Sud, mentre sul Raccordo Anulare si formano ingorghi tra Settebagni e la Tiburtina. Problemi si verificano anche sulla Pontina e sulla via Appia, con incolonnamenti e tratti molto trafficati. Chiusi alcuni svincoli, tra cui quello di Civitavecchia Sud, fino a domani mattina.

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati intenso il traffico Data l'ora sulla rete viaria laziale sull'autosole abbiamo ancora una mente a tratti tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di e Roma Sud in direzione quindi di Napoli sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e successivamente a partire da Settebagni fino alla Tiburtina nella zona sud della raccordo ancora una Fiat in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico congestionato sulla Pontina a causa di un incidente incidente che è causa di code tra il bivio con la Cristoforo Colombo il bivio di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina Attenzione ci sono incolonnamenti anche verso Roma a partire da Tor de' Cenci fino alla zona dell'EUR sulla via Appia da tratti da Santa Maria delle Mole fino ad Albano Laziale traffico molto intenso sulla stessa via Appia anche nel tratto che attraversa Velletri code a tratti anche sulla provinciale 600 Tramacere Velletri sulla Nettunense incolonnamenti a tratti tra Frattocchie e Pavone Cecchina in provincia di Latina decisamente trafficata la carreggiata sud della Pontina interessata dalle 20 Traduci ta Fossignano Vallelata e Aprilia ricordiamo in provincia di Frosinone che la sora Cassino resta interdetto al transito tra Tina superiore Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale su A12 Roma Civitavecchia a partire dalle ore 22 è chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud per uscire dall'autostrada limitatamente alle proveniente dal Aurelia ovverosia da Grosseto riaprirà domani alle 6 è proprio domani sabato tra le ore 8 e le ore 12 lo svincolo di Civitavecchia sud e resterà chiuso per uscire dall'autostrada proveniente da Roma ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Grosseto è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-02-2026 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 18-02-2026 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.