Traffico Roma del 20-02-2026 ore 14 | 30

Il 20 febbraio 2026, alle 14:30, si sono verificati disagi nel traffico di Roma a causa di lavori sulla ferrovia Metromare e modifiche alla circolazione ferroviaria. La linea tra Porta San Paolo e Magliana è parzialmente interrotta, mentre tra Magliana e Cristoforo si consiglia di usare la metro B. L’intervento, che durerà fino alle 16:30, ha causato deviazioni e ritardi. Per tutta la settimana, i treni tra Roma Tiburtina e Ostiense subiranno variazioni per permettere i lavori alla fermata di Pigneto.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per l'augurio è ancora però venerdì 20 febbraio fino alle 16:30 alla ferrovia Metromare è parzialmente interrotta e tra Porta San Paolo e Magliana servizio regolare tra Magliana e Cristoforo lungo la 30 interrotta e possibili nel ternative utilizzare la linea B della metropolitana anche nel prossimo fine settimana la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense Per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto e lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del regionale di Trenitalia delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano Viterbo il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto sera invece irregolare di anticipo inoltre che domenica prossima 22 febbraio tornerà la domenica ecologica nei confini della fascia verde cittadina lo stop ai veicoli privati sarà in vigore come sempre in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 anche considera l'appuntamento con Roma Cremonese alle 20:45 allo stadio Olimpico come sempre ci saranno delle deroghe esentati ad esempio i veicoli ibridi ed elettrici di quelli a GPL o metano da Euro 3 in poi le auto a benzina euro 6 motorini 4 tempi da Euro 2 in poi e le moto 4 tempi Euro 3 e successivi