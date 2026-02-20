Traffico Roma del 20-02-2026 ore 11 | 30

Il servizio di trasporto a Roma ha subito modifiche significative il 20 febbraio 2026 alle 11:30, a causa di lavori sulla metro C. La linea tra Giardinetti e Pantano sarà sospesa, mentre il collegamento tra le stazioni sarà garantito da bus sostitutivi sulla linea MC9. Inoltre, sulla via Gianicolense, tra Piazza San Giovanni di Dio e Viale dei Colli Portuensi, si svolgono potature, causando deviazioni e interruzioni temporanee. Il tram 8 sarà sostituito da autobus tra Trastevere e Casaletto durante il fine settimana. Tutti i dettagli sono disponibili su romamobilita.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità metro C per lavori domani la circolazione dei treni sarà sospesa nel tratto tra giardinetti e Pantano nel tratto interrotto il collegamento sarà comunque garantito da busta con la linea mc9 regolare la tratta giardinetti Colosseo potature sulla Gianicolense nel tratto tra Piazza San Giovanni di Dio e Viale dei Colli Portuensi domani e domenica il tram 8 sarà sostituito da bus nel tratto tra la stazione di Trastevere è il capolinea del Casaletto per le chiusure sulla Gianicolense tra le 7 e le 18 sempre di domani e domenica deviazioni bus tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono sul romamobilita.