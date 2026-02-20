Traffico Roma del 20-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma si è intensificato questa mattina a causa di lavori e incidenti. La via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti registra lunghe code in entrata, mentre sulla Salaria si formano attese dalla motorizzazione civile fino a sabato 28 febbraio. Un cantiere all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe restringe una carreggiata in direzione centro, causando rallentamenti anche sulla tangenziale. Tra le altre criticità, ci sono ingorghi sulla A24 in zona Tor Cervara e Portonaccio, oltre a code sulla Cassilina e il Raccordo Anulare. La situazione resta complicata questa mattina.

Luceverde Roma Buongiorno Code in entrata a Roma sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti Ma anche sulla via Salaria si sta in fila della motorizzazione civile alla da oggi e fino a sabato 28 febbraio Vi ricordo che per lavori di scavo è ristretto un tratto della carreggiata in direzione Roma Centro all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e Questo naturalmente contribuisce ad allungare i tempi di percorrenza auto in fila anche sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico 3 alle uscite via delle Valli e via dei Campi Sportivi code per incidente risultante Urbano della A24 in entrata in città tre Tor Cervara e Portonaccio ed infine uno sguardo al Raccordo Anulare abbiamo Code in carreggiata interna tra la Bufalotta erano meno mettere la Casilina e brevi attese poi sulla carreggiata esterna all'altezza dell'uscita Prenestina le taglie di queste ed altre notizie sul sito da Massimo peschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

