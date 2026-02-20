Traffico Roma del 20-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 20 febbraio 2026 alle 7:30 si aggrava a causa di lavori e incidenti. Sulla A24 in entrata, ci sono code tra il raccordo e la tangenziale, mentre sulla via Appia si formano rallentamenti tra l’incrocio di Marino e Capannelle. Anche il raccordo anulare registra rallentamenti tra la Casilina e l’uscita di Labaro. La tangenziale è congestionata tra la Tiburtina e la Salaria, dove si verificano rallentamenti. Dalla mattina, un tratto della Salaria è chiuso per lavori all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe. La situazione resta complicata.

Luceverde Roma Buongiorno Al momento troviamo code a tratti per traffico sul tratto Urbano della A24 in entrata in città dal raccordo alla tangenziale e se prendi il treno per Roma troviamo code sulla via Appia dell'incrocio per Marino a Capannelle sempre in zona si sta in coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Casilina e l'abbia anche la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città traffico in aumento sulla tangenziale il momento abbiamo rallentamenti e code tra la Tiburtina e la via Salaria direzione Stadio Olimpico E a proposito della via Salaria vi segnalo che da oggi è fino al sabato 28 febbraio per lavori di scavo è ristretto un tratto della carreggiata in direzione Roma Centro altezza dell' aeroporto dell'Urbe e questo comporta ovviamente notevoli disagi per chi dovrà entrare in città bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.