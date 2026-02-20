Traffico Lazio del 20-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla rete laziale si è intensificato ieri pomeriggio a causa di un incidente che ha coinvolto più strade. Tra code e rallentamenti, si segnalano congestioni sulla Roma-L’Aquila, il Raccordo Anulare e la Pontina, dove si sono formate colonne di veicoli tra i bivii di Cristoforo Colombo e Pratica di Mare. La situazione si aggrava anche sulla via Appia e sulla Nettunense, con incolonnamenti a tratti. La chiusura temporanea dello svincolo di Civitavecchia Sud aggiunge ulteriori disagi al traffico in zona.

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati intenso il traffico Data l'ora sulla rete viaria laziale sull'autosole abbiamo ancora una mente a tratti tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita di e Roma Sud in direzione quindi di Napoli sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e successivamente a partire da Settebagni fino alla Tiburtina nella zona sud della raccordo ancora una Fiat in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana traffico congestionato sulla Pontina a causa di un incidente incidente che è causa di code tra il bivio con la Cristoforo Colombo il bivio di Pratica di Mare in direzione quindi di Latina Attenzione ci sono incolonnamenti anche verso Roma a partire da Tor de' Cenci fino alla zona dell'EUR sulla via Appia da tratti da Santa Maria delle Mole fino ad Albano Laziale traffico molto intenso sulla stessa via Appia anche nel tratto che attraversa Velletri code a tratti anche sulla provinciale 600 Tramacere Velletri sulla Nettunense incolonnamenti a tratti tra Frattocchie e Pavone Cecchina in provincia di Latina decisamente trafficata la carreggiata sud della Pontina interessata dalle 20 Traduci ta Fossignano Vallelata e Aprilia ricordiamo in provincia di Frosinone che la sora Cassino resta interdetto al transito tra Tina superiore Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale su A12 Roma Civitavecchia a partire dalle ore 22 è chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud per uscire dall'autostrada limitatamente alle proveniente dal Aurelia ovverosia da Grosseto riaprirà domani alle 6 è proprio domani sabato tra le ore 8 e le ore 12 lo svincolo di Civitavecchia sud e resterà chiuso per uscire dall'autostrada proveniente da Roma ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Grosseto è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale