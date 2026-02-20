Traffico illecito di rifiuti Italia-Bulgaria | sei arresti fra Puglia Campania ed estero Nucleo operativo ecologico carabinieri di Lecce
Il 20 febbraio 2026, i carabinieri hanno arrestato sei persone tra Italia e Bulgaria, sospettate di traffico illecito di rifiuti. Le indagini hanno scoperto un sistema di smaltimento illegale che coinvolgeva aziende di Puglia, Campania e la capitale bulgara Sofia. I militari hanno sequestrato documenti e camion utilizzati per trasportare materiali pericolosi senza autorizzazioni. L’attività illecita avrebbe causato danni ambientali e rischi per la salute pubblica. Le autorità continuano a verificare eventuali collegamenti con altri casi simili.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il 20 febbraio 2026, nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 6 soggetti (nr. 4 arresti in carcere e nr. 2 arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.🔗 Leggi su Noinotizie.it
