Traffico illecito di rifiuti Italia - Bulgaria e Grecia: con questa accusa i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce hanno eseguti questa mattina sei arresti. Coinvolti imprenditori e operatori portuali di Brindisi. Si tratta di Cosimo Roma, 47 anni, di Brindisi, nelle vesti di procuratore speciale e gestore della Bri.Ecologica; Sonia Milano, 42 anni, di Brindisi, legale rappresentante della Bri.Ecologica; Danilo Conte, 29 anni, di Brindisi, indicato come factotum di Cosimo Roma, indicato nel ruolo di istitore; Danilo Venera, 60 anni, di Brindisi; Giorgio Rizzi, 42 anni, di Bari, residente in Bulgaria, nel ruolo di intermediario fra la Bri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari

Leggi anche: Gestione illecita di rifiuti, sei arresti: le fasi dell'operazione dei carabinieri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia: sei arresti; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro; TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, RIGETTATE LE RICHIESTE DELLA DIFESA: A GIUGNO IL PROCESSO PER DEL PRETE; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari.

«Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia»: sei arrestiTraffico illecito di rifiuti Italia - Bulgaria e Grecia: con questa accusa i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce hanno eseguti ... msn.com

Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 arresti nel BrindisinoEseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 arresti in carcere e 2 arresti domiciliari) ... italpress.com

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ITALIA-BULGARIA-GRECIA. ARRESTI ANCHE A SALERNO Un traffico illecito di rifiuti tra Italia-Bulgaria-Grecia è stato sgominato dai Carabinieri che all’alba hanno eseguito quattro arresti in carcere e due ai domiciliari in pro - facebook.com facebook