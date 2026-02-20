Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia | otto misure sei arresti

Traffico illecito di rifiuti Italia - Bulgaria e Grecia: con questa accusa i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce hanno eseguto questa mattina sei arresti. Coinvolti imprenditori e operatori portuali di Brindisi. Si tratta di Cosimo Roma, 47 anni, di Brindisi, nelle vesti di procuratore speciale e gestore della Bri.Ecologica; Sonia Milano, 42 anni, di Brindisi, legale rappresentante della Bri.Ecologica; Danilo Conte, 29 anni, di Brindisi, indicato come factotum di Cosimo Roma, indicato nel ruolo di istitore; Danilo Venera, 60 anni, di Brindisi; irreperibile Giorgio Rizzi, 42 anni, di Bari, residente in Bulgaria, nel ruolo di intermediario fra la Bri.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Leggi anche: «Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia»: sei arresti

Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro; Traffico di rifiuti con la Bulgaria e la Grecia: sei arresti; Traffico illecito di rifiuti Italia-Bulgaria, sei arresti; TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, RIGETTATE LE RICHIESTE DELLA DIFESA: A GIUGNO IL PROCESSO PER DEL PRETE.

Il video del traffico illegale di smaltimento rifiuti tra Italia e Bulgaria: 6 arrestiOggi 20 febbraio sei persone sono state arrestate perché facevano parte di un sodalizio criminale attivo nello smaltimento illegale di rifiuti speciali provenienti da un impianto della provincia di Br ... msn.com

Smaltimento illecito di rifiuti all'estero, 6 misure cautelariTraffico illecito internazionale di rifiuti: i carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito sei misure cautelari tra le province di Salerno, ... rainews.it

Traffico illecito internazionale di rifiuti: i carabinieri di Napoli hanno eseguito sei misure cautelari tra le province di Salerno, Bari, Brindisi e a Sofia, in Bulgaria - facebook.com facebook

Gestivano un traffico illecito di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: sei arresti e sequestri da 300mila euro VIDEO x.com