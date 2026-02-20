Trae profitti dal genocidio e gli anarchici colpiscono la sede di Axa a Trento

Gli anarchici hanno preso di mira la sede dell’Axa a Trento, danneggiandola nella notte tra domenica e lunedì. L’attacco sembra essere una risposta alla scelta dell’assicurazione di investire in attività che favoriscono il profitto legato al genocidio. L’azione ha causato danni materiali visibili agli uffici e alle finestre dell’edificio. Questa manifestazione di protesta si inserisce in una serie di atti contro aziende percepite come complici di pratiche oppressive. La polizia sta indagando sugli autori di questo gesto di dissenso.