Trae profitti dal genocidio e gli anarchici colpiscono la sede di Axa a Trento
Gli anarchici hanno preso di mira la sede dell’Axa a Trento, danneggiandola nella notte tra domenica e lunedì. L’attacco sembra essere una risposta alla scelta dell’assicurazione di investire in attività che favoriscono il profitto legato al genocidio. L’azione ha causato danni materiali visibili agli uffici e alle finestre dell’edificio. Questa manifestazione di protesta si inserisce in una serie di atti contro aziende percepite come complici di pratiche oppressive. La polizia sta indagando sugli autori di questo gesto di dissenso.
Gli anarchici tornano a colpire in Trentino. E più precisamente a Trento, dove nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio è stata danneggiata una delle sedi dell'Axa Assicurazioni a Trento. La rivendicazione è arrivata via web. Gli anarchici, per loro stessa dichiarazione, hanno agito "col favore delle tenebre" e hanno terminato il comunicato in cui hanno rivendicato i danneggiamenti con un criptico "Alla prossima, chissà".
Video. Albanese (Onu): aziende che lavorano con Israele traggono profitti dal genocidio di GazaLa relatrice speciale dell'Onu, Francesca Albanese, ha presentato questa settimana a Ginevra il suo ultimo rapporto sui diritti umani dei Palestinesi dal titolo Dall'economia dell'occupazione ... it.euronews.com
Anarchici rivendicano danneggiamenti alla sede di un’assicurazione di Trento. La rivendicazione: “Trae profitti dal genocidio in corso in Palestina”. Indagini in corso sull'episodio. - facebook.com facebook
