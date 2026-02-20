Tra le passerelle londinesi Iris Law conferma il potere del less is more con un ensemble firmato Mango con protagonista un trench

Iris Law ha attirato l’attenzione durante la sfilata di Londra, indossando un trench Mango che ha catturato i riflettori. La modella ha scelto un look semplice ma elegante, dimostrando come meno possa essere più efficace. Il cappotto, dalla linea pulita, si è distinto per la sua versatilità e stile senza tempo. La scelta di Iris ha dimostrato ancora una volta come un capo classico possa valorizzare un outfit moderno. La passerella ha mostrato infatti come l’essenzialità possa fare tendenza.

Tra le passerelle londinesi, Iris Law conferma il potere del less is more con un ensemble firmato Mango, sintesi impeccabile di tailoring fluido e sensualità contemporanea. Il fulcro dell’ensemble è il trench lungo in cotone: linea pulita, spalle morbide, costruzione essenziale. Un classico rivisitato, indossato aperto per lasciare intravedere la stratificazione sottostante. A dialogare con il capospalla, pantaloni marroni plissettati dalla silhouette fluida, arricchiti da cintura incorporata che definisce il punto vita con discrezione sartoriale. Il top, semitrasparente e asimmetrico, introduce una tensione più sperimentale: il dettaglio simil sciarpa scivola lungo il busto creando movimento e una sensualità controllata, mai ostentata.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tra le passerelle londinesi, Iris Law conferma il potere del less is more con un ensemble firmato Mango con protagonista un trench Leggi anche: Con l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2, il guardaroba di Andy Sachs si conferma protagonista assoluto, con citazioni del passato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: London Fashion Week: tra tributi, ritorni e nuovi talenti. Dove osano le aquile... Adesso su Iris - facebook.com facebook