Si fa presto a dire e scrivere termovalorizzatore. Ci vorrà molto e molto di più per farlo e vederlo a regime, ammesso che si faccia. L'orizzonte del 2030 messo nero su bianco nel piano regionale dei rifiuti appare come una pia illusione anche agli inguaribili ottimisti, non solo per i tempi tecnici di realizzazione di un impianto del genere, ma anche e soprattutto per la lunga trafila autorizzativa e progettuale delineata nello stesso piano per localizzare e finanziare l'opera, che a spanne potrebbe costare circa 270 milioni. Non abbiamo dubbi sulla granitica (davvero?) volontà della maggioranza di centrodestra di portare al traguardo dell'approvazione il piano regionale dei rifiuti - che pure è stato sapientemente messo in sonno nell'ultimo scorcio della legislatura scorsa, quando cioè si avvicinavano le elezioni -, ci resta un po' più difficile credere che non ci saranno difficoltà quando si tratterà di scegliere il sito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Cosa vuol dire fare il caregiver durante le Feste?

Leggi anche: Modi di dire: Perché si dice “Fare il pesce in barile”?

Tra il dire e il fare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.