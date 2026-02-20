Tra gelosie e strategie materne Troppo amiche in scena al Teatro Agricantus
L'associazione culturale “B614” dal 2022 ha messo insieme una piccola compagnia teatrale amatoriale che con cadenza annuale ha portato in scena alcuni spettacoli diretti da Maria Luce Bondì e liberamente ispirati a opere e film di carattere teatrale: "Venere in pelliccia" dal testo di David Ives, "Buona fortuna Leo grande" dal film "Il piacere è tutto mio", "In attesa del buio" dall'opera di Frederick Knott. Quest'anno lo spettacolo che l'associazione porta in scena ha il titolo "Troppo amiche", ed è liberamente ispirato all'opera "Non sparate sulla mamma" di Carlo Terron del 1962.🔗 Leggi su Palermotoday.it
