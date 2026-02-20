Totti scagionato dall’accusa di abbandono di minori | Ilary Blasi non si arrende e controbatte

Francesco Totti è stato assolto dall’accusa di aver abbandonato dei minori, causa di un’indagine durata diversi mesi. L’ex calciatore era stato coinvolto dopo una denuncia di Ilary Blasi, che aveva segnalato la sua presunta assenza dalla vita dei figli. La procura ha deciso di archiviare il caso, confermando che non ci sono prove sufficienti per accusarlo. Totti ha sempre negato ogni responsabilità, mentre l’ex moglie ha commentato la decisione con fermezza. La vicenda si conclude senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Si chiude con un'archiviazione l'indagine che per mesi ha coinvolto Francesco Totti, finito sotto inchiesta per presunto abbandono di minori dopo una denuncia dell'ex moglie Ilary Blasi. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura, stabilendo che non ci fu alcun reale pericolo per i bambini. Nell'inchiesta erano coinvolte anche l'attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, e la tata della famiglia. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto da parte della difesa di Blasi, che ha annunciato possibili ulteriori iniziative legali. Per capire cosa è accaduto, occorre partire dai fatti contestati.