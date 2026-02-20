Tortora | Dalla cella di Cagliari al processo la serie Tv svela i
Il caso Tortora torna alla ribalta con una serie tv che mostra i luoghi chiave delle indagini. La produzione ripercorre le tappe della vicenda, partendo dalla cella di Cagliari fino ai processi a Napoli. Le riprese includono scene ambientate nei tribunali e nelle strade della città, offrendo uno sguardo diretto sulla storia. La serie mette in luce i dettagli di un episodio che ha coinvolto molte persone e istituzioni. La narrazione si concentra sui fatti reali e sui luoghi che hanno segnato il caso.
Portobello: Dalle Cellule di Cagliari ai Palazzi di Napoli, la Serie Tv Rivela i Luoghi del Caso Tortora. La serie televisiva “Portobello”, disponibile dal 20 febbraio 2026, ripercorre la controversa vicenda giudiziaria che vide coinvolto il celebre presentatore televisivo Enzo Tortora. Le riprese, iniziate nel settembre 2024, hanno toccato diverse località italiane, da Roma alla Sardegna, passando per Napoli e Milano, per ricostruire un caso che divise l’opinione pubblica e sollevò interrogativi sul funzionamento della giustizia italiana. La produzione ha scelto location significative per evocare l’atmosfera e il contesto storico in cui si svolsero gli eventi, offrendo uno sguardo inedito su un capitolo oscuro della cronaca nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
