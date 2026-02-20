Torselli FdI | Pelle e calzature L’Ue accompagni non ostacoli

Torselli di Fratelli d’Italia afferma che l’Unione Europea dovrebbe sostenere il settore calzaturiero e conciario, invece di mettere ostacoli. La sua dichiarazione nasce dopo aver visitato alcuni stabilimenti italiani che affrontano difficoltà a causa di normative troppo stringenti. In particolare, l’europarlamentare sottolinea che le aziende hanno bisogno di supporto concreto, come agevolazioni e semplificazioni. Torselli invita l’Ue a cambiare approccio e a garantire un aiuto reale alle imprese locali. La questione resta al centro del dibattito politico.

COMPRENSORIO "Parliamoci chiaro, un politico non può venire qui e dire che risolverà la crisi del settore moda che coinvolge calzaturifici e concerie. Un politico, però, e io sono qui per questo, può adoperarsi per difendere la filiera della pelle e della scarpa e aiutarla a conoscere gli strumenti che ci sono, in questo caso a livello Europeo, affinché le aziende non siano soffocate dalla burocrazia". Parla dalla terrazza panoramica di piazza don Mannari a Santa Maria a Monte (prima della pausa pranzo da Ambra Nera) l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli che ha visitato alcune aziende del Distretto del cuoio e della calzatura che producono scarpe e incontrando associazioni e imprenditori al Poteco di Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

