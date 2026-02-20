Torre Annunziata operazione Terra dei Fuochi Chiuse due attività non autorizzate

A Torre Annunziata, la polizia locale e l’Esercito Italiano hanno chiuso due autofficine abusive, dopo aver scoperto attività non autorizzate. La causa è stata la gestione illecita di rifiuti pericolosi, che ha preoccupato le autorità. I titolari sono stati denunciati per aver operato senza permesso, accumulando materiali di scarto in modo irregolare in un'area pubblica. Le operazioni hanno portato al sequestro di veicoli e attrezzature, mentre proseguono le indagini per verificare eventuali altri illeciti ambientali. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine locali.

Polizia Locale e Esercito Italiano a Torre Annunziata sequestrano due autofficine abusive: denunciati i titolari per gestione illecita di rifiuti e tutela dell'ambiente.. Continua l'attività di tutela ambientale a Torre Annunziata. La Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, congiuntamente con i militari del Raggruppamento " Strade Sicure Campania" dell'Esercito Italiano, ha effettuato diversi controlli nell'ambito di un'attività per il contrasto ai reati ambientali. All'esito dei controlli gli agenti della Polizia Municipale con il supporto dei militari guidati dal Col. Andrea Enzo Crivellotto, hanno sequestrato due autofficine abusive.