Tornano le panchine ai parchi di Nervi

Le panchine sono tornate nei parchi di Nervi dopo i lavori di riposizionamento completati venerdì da Aster. L’azienda ha sostituito le sedute rotte e installato nuove panchine in diverse aree verdi, offrendo spazi più confortevoli ai visitatori. Sono stati scelti modelli resistenti alle intemperie e facili da pulire. Ora i parchi offrono di nuovo posti a sedere per chi desidera rilassarsi all’aperto, pronti per essere utilizzati.

Erano state in parte eliminate per questioni logistiche in occasione dell'ultima edizione di Euroflora tenutasi nei parchi, nel 2022