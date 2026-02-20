Torna la cerimonia del camice bianco per 150 studenti di medicina di Novara

L’università di Novara ripropone la cerimonia del camice bianco dopo due anni di pausa, a causa delle restrizioni sanitarie. L’evento si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 10 nell’aula magna del Campus Perrone, coinvolgendo 150 studenti di medicina. Durante la cerimonia, gli studenti riceveranno simbolicamente il camice e un applauso collettivo. La manifestazione rappresenta un momento importante per i futuri medici, che si preparano a entrare ufficialmente nel mondo della professione. La cerimonia si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti.

Torna, come ormai da tradizione, la cerimonia del camice bianco all'università di Novara. L’appuntamento, che quest’anno coinvolgerà 150 studentesse e studenti novaresi, è fissato per giovedì 26 febbraio, alle ore 10 a Novara nell’aula magna del Campus Universitario Perrone. Alla presenza del rettore Menico Rizzi, del presidente della Scuola di Medicina Renzo Luciano Boldorini e della presidentessa del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Alessandra Gennari e dei vertici delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Novara e Alessandria, si terrà la tradizionale cerimonia di vestizione, durante la quale studentesse e studenti del terzo anno indosseranno per la prima volta il camice bianco.🔗 Leggi su Novaratoday.it

