Torna a riunirsi il Consiglio regionale | in Aula piano faunistico sanità e alzheimer

Il Consiglio regionale della Calabria si riunisce di nuovo, dopo settimane di attesa, per discutere di temi chiave come il piano faunistico, la sanità e l’assistenza ai malati di Alzheimer. La seduta è programmata per martedì 24 febbraio 2026 alle 14, con l’obiettivo di approvare importanti iniziative e rispondere alle richieste dei cittadini. La convocazione, voluta dal presidente Salvatore Cirillo, coinvolge tutti i consiglieri in un momento cruciale per la regione.

La seduta si terrà martedi 24 febbraio, tra i punti all'ordine del giorno anche il futuro del Suem 118 e l'esenzione ticket per le vittime di violenza Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l'Assemblea legislativa martedì 24 febbraio 2026 alle ore 14.30.La seduta si preannuncia particolarmente articolata, con un ordine del giorno che spazia dalla pianificazione faunistico-venatoria agli interventi in ambito sanitario e socio-assistenziale, passando per l'adeguamento normativo agli impegni assunti con il Governo nazionale.