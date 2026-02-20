Torino debito di gioco | 17.800€ e una forbice letale L’accusa parla

A Torino, un uomo è finito sotto processo dopo un debito di 17.800 euro legato al gioco d’azzardo, che ha portato a un tragico omicidio. La vicenda si è sviluppata in un contesto di pressioni e minacce da parte di un usuraio, con il denaro che si trasforma in un’arma. La situazione ha acceso i riflettori su un fenomeno diffuso e spesso nascosto nella città. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’imputato, che aspetta di chiarire la sua posizione.

Torino, il peso del debito e la forbice letale: un uomo a processo per l'omicidio dell'usuraio. Torino è scossa dalla prospettiva di un processo per omicidio che svela un inquietante quadro di usura e violenza. Libin Hu, 38 anni, è stato rinviato a giudizio per aver ucciso a coltellate Jangwei Liu, 43 anni, nel quartiere Barriera di Milano a marzo 2025. Il delitto, maturato in un contesto di debiti di gioco e minacce, potrebbe portare alla luce un'organizzazione criminale operante a livello nazionale. Una spirale di debiti e minacce. La vicenda affonda le radici in un vortice di debiti accumulati dal gioco d'azzardo.