Torino 18 misure cautelari ai pro Pal Il gip | Rischio di violenze più gravi

Il gip di Torino ha disposto 18 misure cautelari contro alcuni membri dei Pro Pal, accusati di aver scatenato violenze durante gli scontri degli ultimi mesi. Le indagini hanno accertato che gli arrestati hanno aggredito agenti di polizia, danneggiato le Officine Grandi Riparazioni, preso di mira la sede del quotidiano «Stampa» e bloccato treni e voli all’aeroporto. Le azioni sono state motivate da tensioni politiche e sociali, con un’intensità crescente nel tempo. La polizia continua a monitorare la situazione, preoccupata per la possibilità di escalation.

Operazione contro gli antagonisti in prima fila nei tafferugli dei mesi scorsi: avrebbero picchiato degli agenti, devastato le Ogr, assaltato la sede della «Stampa» e bloccato stazioni e aeroporti. Tutti vicini ad Askatasuna. «La gravità delle condotte poste in essere dagli indagati durante le manifestazioni di protesta rende concreto, serio e quantomai attuale il pericolo che simili azioni violente sfocino in eventi ancor più gravi, con esiti infausti». È la valutazione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, Valentina Rattazzo, ha disposto ieri 18 misure cautelari nel procedimento sui disordini avvenuti nel capoluogo piemontese durante le mobilitazioni pro Pal e per la Global sumud flotilla.