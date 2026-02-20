Tony Parker | La NBA arriverà in Europa Fondi USA pronti e l' idea di allenare l' ASVEL

Tony Parker ha annunciato che la NBA potrebbe arrivare in Europa, dopo aver ricevuto fondi dagli Stati Uniti per sostenere il progetto. La sua idea prevede di creare un campionato continentale e di coinvolgere squadre locali e internazionali. Parker ha anche rivelato di voler allenare l’ASVEL, la sua squadra, in questo nuovo contesto. Il progetto sta prendendo forma e già si studiano le prime tappe per portare il basket professionistico americano sul suolo europeo. La discussione continua tra gli esperti del settore.

Questo focus sintetico analizza lo stato delle prospettive legate all'eventuale ingresso della NBA Europe, con protagonista Tony Parker, l'ASVEL e le dinamiche di governance e finanziamento che potrebbero accompagnare un iter di selezione e integrazione. L'evoluzione degli ultimi giorni sottolinea una gestione interna orientata alla competitività internazionale e a una possibile crescita strutturale del club. Tony Parker sposta l'attenzione oltre la Leaders Cup, delineando una preparazione mirata per una potenziale adesione all'NBA Europe. in un colloquio, ribadisce la propria fiducia nell'arrivo della lega statunitense, pur ammettendo che non esistono garanzie sulla selezione definitiva tra le città permanenti.