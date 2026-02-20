Toninelli furioso per la multa | I Comuni fanno cassa E il sindaco lo gela così

Danilo Toninelli si arrabbia per la multa ricevuta perché non ha posizionato correttamente il disco orario, parcheggiando solo dieci minuti sulle righe bianche in una zona isolata della Lombardia. La sanzione, secondo lui, deriva dall’atteggiamento dei Comuni, che cercano di fare cassa con multe di pochi minuti di sosta. Il sindaco locale risponde, sottolineando che le regole sono chiare e vanno rispettate senza eccezioni. La discussione si accende nel cuore della regione.

È una vera e propria furia Danilo Toninelli dopo essersi beccato una multa per non avere messo il disco orario: “Ho parcheggiato dieci minuti sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono preso la multa. Questo non è fatto per educare o fare sicurezza. I Comuni devono fare cassa! ”, afferma in un video social l’ ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il suo intervento è diventato a dir poco virale e ha diviso il web, nonché il borgo di Castelleone, in provincia di Cremona. L’esponente politico ex pentastellato soresinese ha pubblicato il “fattaccio” sul suo canale di TikTok: in breve tempo i fotogrammi sono rimbalzati su tutti i social network, raccogliendo ogni commento possibile e immaginabile: sia tra i favorevoli sia i contrari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

