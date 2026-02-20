Tivoli | sindaco amministrazione comunale segue con apprensione ricerche 31enne scomparso

Il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, ha annunciato che l’amministrazione comunale si sta occupando con preoccupazione della scomparsa di un giovane di 31 anni, avvenuta domenica 8 febbraio. La famiglia ha segnalato che l’uomo, residente nel centro storico, non ha più contatti da diversi giorni. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo, mentre i cittadini hanno organizzato una ricerca volontaria nel parco vicino alla sua abitazione. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica in questa città.

Il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, ha dichiarato di seguire “con apprensione la vicenda” del 31enne “nostro concittadino scomparso da domenica 8 febbraio”. La situazione si è aggravata con il rinvenimento della sua auto nel fiume Aniene. Il ringraziamento del sindaco. In una nota ufficiale, Innocenzi ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti gli operatori e ai rappresentanti delle istituzioni che si sono attivamente impegnati nel recupero del veicolo. “Voglio ringraziare tutti gli operatori ed i rappresentanti di tutte le istituzioni che si sono prodigate, nel corso di questi giorni, nel recuperare la sua auto rinvenuta nel fiume Aniene” – ha affermato il sindaco.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tivoli: sindaco, amministrazione comunale segue con apprensione ricerche 31enne scomparso Leggi anche: Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell’auto vicino a un fiume: ricerche in corso Leggi anche: Tivoli, scomparso da domenica: ritrovati paraurti e targa della sua auto vicino all’Aniene, scattano le ricerche Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ACCADEMIA DELLA P.A., A TIVOLI L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE E LA GIORNATA FORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI; Erice: l'amministrazione incontra cittadini e tecnici sul nuovo Piano Urbanistico Generale; Tivoli – Rigenerazione urbana: recupero di edifici dismessi e nuove destinazioni d’uso; Rigenerazione urbana a Tivoli: via libera al recupero degli edifici dismessi. TIVOLI – Città più sicura, installate nuove antenne per la videosorveglianzaIl Comune di Tivoli annuncia l’installazione di nuove antenne per il sistema di videosorveglianza presso l’Ospedale San Giovanni Evangelista ed il Convitto Nazionale. Grazie alla sensibilità e alla c ... tiburno.tv Associazione ALFA e comune di Tivoli insieme per un progetto di sterilizzazioni e di soccorso felinoL’associazione di volontariato ALFA OdV (Associazione Love For Animals) annuncia l’avvio ufficiale di SOS Gatti – progetto in comune nel territorio di Tivoli. L’iniziativa, nata dalla stretta collab ... blitzquotidiano.it Una zona rossa e diverse strade chiuse per permettere in sicurezza il recupero dell’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene. Il sindaco di Tivoli ha firmato un’ordinanza che dispone, dalle ore 9, la chiusura della Tiburtina e di altre vie nell’area di Ponte Lucano - facebook.com facebook