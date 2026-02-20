Time Labs | Viminale condannato 21 milioni per uno sgombero mai

Il Viminale dovrà pagare più di 21 milioni di euro per non aver sgomberato l’immobile di Time Labs, occupato dal 2013. La causa riguarda un ordine di sgombero mai eseguito, che ha portato a una condanna definitiva. La decisione arriva dopo anni di attese e proteste degli occupanti, che hanno occupato l’edificio senza autorizzazione. La cifra stabilita rappresenta il risarcimento per i danni causati dalla mancata esecuzione dell’ordine. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

Time Labs: Il Viminale Condannato a Oltre 21 Milioni di Euro per il Mancato Sgombero. Roma è teatro di una sentenza destinata a far discutere: il Ministero dell'Interno dovrà risarcire oltre 21 milioni di euro per non aver eseguito un ordine di sgombero relativo all'immobile di Time Labs, occupato dal 2013. La vicenda, conclusasi con una condanna emessa il 18 dicembre 2025, solleva interrogativi sulla gestione delle occupazioni abusive e sull'efficacia delle direttive governative in materia. Le Origini della Disputa: L'Occupazione di Time Labs. La storia di Time Labs affonda le radici nell'autunno del 2013, quando l'immobile in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma venne occupato da movimenti per la casa.