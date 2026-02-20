tifoso minorenne della juventus scoperto a puntare il laser sul portiere arriva la punizione esemplare

Un tifoso minorenne della Juventus ha attirato l’attenzione della polizia dopo aver puntato un laser sul portiere durante una partita. La Questura di Torino ha identificato il giovane e ha deciso di applicare un Daspo, impedendogli di partecipare alle prossime gare. Nei giorni scorsi, sono stati emessi altri quattro Daspo contro tifosi coinvolti in episodi simili, tra cui l’uso di razzi e laser. Le autorità intendono agire con fermezza contro comportamenti rischiosi negli stadi. Le indagini proseguono per identificare altri responsabili.

Inflitti cinque provvedimenti di Daspo dalla Questura di Torino nei confronti di tifosi coinvolti in episodi pericolosi durante due incontri calcistici. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di comportamenti ritenuti rischiosi per la sicurezza pubblica, tra cui l’accensione e il lancio di razzi pirotecnici e l’utilizzo di un puntatore laser contro i giocatori avversari. Provvedimenti emessi dalla Questura Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Torino ha adottato quattro Daspo nei confronti di tifosi del Torino F.C. Questi ultimi, durante la partita “Torino – Cremonese” disputata il 15 dicembre 2025 presso lo Stadio “Olimpico Grande Torino”, si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di sei razzi pirotecnici sugli spalti e sul campo da gioco.🔗 Leggi su Virgilio.it

