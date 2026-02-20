TFR e TFS verifiche su Passweb prima della cessazione dal servizio Indicazioni

L’Ufficio scolastico di Lecce ha scoperto errori nelle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici, legati a TFR e TFS. Per evitare problemi, le scuole devono controllare attentamente i dati su Passweb prima che i dipendenti terminino il servizio. La nota invita a verificare con cura le informazioni per prevenire eventuali disguidi nelle pratiche di fine rapporto. Le istruzioni sono state inviate a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.