TFR e TFS verifiche su Passweb prima della cessazione dal servizio Indicazioni
L’Ufficio scolastico di Lecce ha scoperto errori nelle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici, legati a TFR e TFS. Per evitare problemi, le scuole devono controllare attentamente i dati su Passweb prima che i dipendenti terminino il servizio. La nota invita a verificare con cura le informazioni per prevenire eventuali disguidi nelle pratiche di fine rapporto. Le istruzioni sono state inviate a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.
L’Ufficio scolastico di Lecce, con una nota, richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulle verifiche da effettuare in Passweb prima della cessazione dal servizio del personale, alla luce di errori riscontrati nelle posizioni previdenziali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
