Tettoia a rischio Il mercato viene evacuato

Il mercato di piazza dell’Isolotto si è svuotato ieri mattina dopo che i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare l’area. La causa è stata il rischio di crollo dei pannelli inferiori della nuova tettoia, che hanno iniziato a sollevarsi e a fare paura ai venditori e ai clienti. Per evitare incidenti, le autorità hanno interrotto le attività e messo in sicurezza la zona immediatamente. La situazione è ancora sotto controllo mentre si verifica la stabilità dell’intera struttura.

Attimi di apprensione ieri mattina al mercato di piazza dell’Isolotto: l’area è stata evacuata dai vigili del fuoco e l’attività sospesa perché i pannelli inferiori della nuova tettoia presentavano un rischio cedimento. Chiamati per verificare delle lamiere che con il forte vento oscillavano, i pompieri sono arrivati alle 11,40; il funzionario ha ravvisato che alcune erano pericolanti e così la parte coperta è stata sgombrata e transennata. Un pannello più instabile è stato rimosso subito, anche se si tratta di una precauzione perché sono dotati di agganci antisismici che dovrebbero impedirne la caduta anche in casi estremi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tettoia a rischio. Il mercato viene evacuato A Fiano Romano una tettoia viene divelta dal vento e crolla sopra un'officinaPaura a Fiano Romano nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Una tettoia paramassi contro il rischio di caduta ad Armorano: ecco il progetto della Provincia da 6 milioni di euroLa Provincia investe 6 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercato dell’Isolotto evacuato, nuova tettoia a rischio; Tettoia a rischio. Il mercato viene evacuato; Il Comune chiederà un controllo ad Ats sulla pensilina che si sgretola; Remigrazione, il gazebo della discordia arriva a Galliate. Ma la città sceglie il silenzio. Tettoia a rischio. Il mercato viene evacuatoAttimi di apprensione ieri mattina al mercato di piazza dell’Isolotto: l’area è stata evacuata dai vigili del fuoco e ... lanazione.it Tutte le aree a rischio frana in ItaliaDa decenni a Niscemi si sapeva che buona parte del centro storico era stata costruita in un’area a rischio: nel 1997 c’era stata una frana simile e da anni il comune chiedeva soldi alla regione per me ... ilpost.it Amica9 Tv. . A #Trani i cittadini lamentano la presenza di amianto sui tetti di case e capannoni. Denunciano il caso di un antico palazzo con la tettoia in onduline di eternit nel cuore del centro storico #amianto #sos #denuncia - facebook.com facebook