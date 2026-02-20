TERZA CATEGORIA Il programma Coppa il 4 marzo

Il match tra Atletico Peñarol e Morianese, in programma domani alle 15, ha attirato l’attenzione nel girone A della terza categoria. La partita si svolge al campo di via Roma e promette grande entusiasmo tra le due squadre. Sempre domani, altre sfide si svolgeranno alle 15, tra Coreglia e Villetta, Farneta e Calcistica Popolare Trebesto, Giesse Barga e Badia Pozzeveri, mentre alle 14 si giocherà Pescaglia contro Sporting Vagli. Questi incontri segnano il via alle partite di qualificazione della coppa.