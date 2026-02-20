TERZA CATEGORIA Il programma Coppa il 4 marzo
Il match tra Atletico Peñarol e Morianese, in programma domani alle 15, ha attirato l’attenzione nel girone A della terza categoria. La partita si svolge al campo di via Roma e promette grande entusiasmo tra le due squadre. Sempre domani, altre sfide si svolgeranno alle 15, tra Coreglia e Villetta, Farneta e Calcistica Popolare Trebesto, Giesse Barga e Badia Pozzeveri, mentre alle 14 si giocherà Pescaglia contro Sporting Vagli. Questi incontri segnano il via alle partite di qualificazione della coppa.
Nel girone "A" spicca la sfida di domani, alle 15, tra Atletico Peñarol - Morianese; sempre domani, alle 15: Coreglia - Villetta, Farneta - Calcistica Popolare Trebesto, Giesse Barga - Badia Pozzeveri e Pescaglia - Sporting Vagli; domani, alle 14.30: Lammari - Casciana Poggio e Ligacutiglianese - S.Vito. Lunedì, alle 20.30, Spianate - Barga. Nel girone "B", questa sera, alle 20.30, si disputerà Stiava - Non Ho Una Lira Viareggio e, alle 21, Sporting Camaiore - Villa Basilica. Domani: alle 14.30 Lido di Camaiore - San Lorenzo; alle 15: Atletico Marginone - Stiava, Galleno - Retignano, Lucca Ovest - Pappiana e Montagna Seravezzina - Aquila Sant’Anna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
