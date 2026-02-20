terre rare e metalli critici la romania vuole diventare la miniera della democrazia

La Romania punta a sfruttare le proprie riserve di terre rare e metalli critici, spinta dalla crescente domanda di questi materiali in Occidente. La decisione nasce dalla necessità di ridurre la dipendenza dalla Cina, principale fornitore mondiale. Il governo rumeno ha avviato progetti per sviluppare miniere e infrastrutture minerarie, attirando investimenti esteri. Questa strategia mira a rafforzare la posizione del paese nel mercato globale, puntando a diventare un punto di riferimento per le risorse strategiche in Europa e negli Stati Uniti. La corsa alle risorse sta accelerando in tutta la regione.

La Romania vuole puntare sulla fame occidentale di terre rare e metalli critici per espandere il suo ruolo come potenziale fornitore di Europa e Stati Uniti, in una fase cruciale per la competizione geoeconomica e industriale con la Cina. Il ministro dell’energia Bogdan Ivan ha dichiarato nella giornata del 16 febbraio che Bucarest detiene sul suo territorio 16 dei 32 materiali primi critici indicati dal Clean and Raw Materials Act europeo come decisivi per la competitività comunitaria. Le ambizioni della Romania. Ivan, uomo di spicco del governo del presidente Nicosur Dan e del premier Ilie Bolojan, parlando con ProTV ha aggiunto che “questo ci posiziona al primo posto in termini di risorse del sottosuolo, terre rare e materiali rari.🔗 Leggi su It.insideover.com

