Terrazza in Jazz | Musica Cibo e Vino sul Golfo di Pozzuoli

Sabato 21 febbraio alle 21.00, la terrazza di Tenuta Il Gruccione nel golfo di Pozzuoli ospita l’evento Terrazza in Jazz. La causa è la voglia di unire musica dal vivo, buon cibo e vino in un’atmosfera suggestiva affacciata sul mare. I partecipanti potranno gustare piatti tipici e ascoltare jazz dal vivo, mentre il panorama notturno del golfo fa da sfondo. L’evento si svolge in via San Gennaro Agnano, nei pressi dell’hotel San Germano. La serata promette un’esperienza unica per gli amanti del genere.

L'appuntamento è per sabato 21 febbraio dalle 21.00 presso la Tenuta Il Gruccione – via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (nei pressi hotel San Germano).Un'oasi al centro dei campi flegrei con un superbo panorama sul golfo di Pozzuoli.TENUTA IL GRUCCIONE"Il Gruccione" Agriturismo e cucina tipica è.

