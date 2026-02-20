Terni Stefano Bandecchi | La città ha bisogno di remare dalla stessa parte non di polemisti di professione

Stefano Bandecchi ha annunciato che Terni sta attraversando un momento di rinascita, grazie agli sforzi del suo team. La città, un tempo segnata da problemi finanziari e gestione fallimentare, sta recuperando terreno. Bandecchi invita i cittadini a collaborare e a lasciar perdere le polemiche sterili, perché solo uniti possono affrontare le sfide. Ora, Terni guarda avanti, con progetti concreti già avviati per migliorare la qualità della vita.

Intervento del primo cittadino: “Siamo tornati ad essere protagonisti rilanciando e lottando sui grandi temi, ad iniziare da quello dell'ospedale” “Gli anni della città abbandonata a sé stessa, soffocata dai debiti, dal dissesto e dalla incapacità amministrativa sono lontani grazie al lavoro della mia amministrazione. Abbiamo cambiato volto a Terni, la città è molto più curata nel verde, nella pulizia, nelle manutenzioni. Abbiamo oltre 20 cantieri aperti del Pnrr, abbiamo riaperto partite importanti come quella del Verdi, abbiamo concluso i lavori del campo scuola, abbiamo speso decine di milioni per le scuole e le palestre, e tutto questo senza fare un centesimo di debito, senza accendere nuovi mutui.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Forlì alla ‘prova tv’, appello di Riccardo Pinza: "Ora serve remare tutti dalla stessa parte"

Terni, il sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.