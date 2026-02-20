Terni guida a ‘zig-zag’ e sottoposta ad etilometro | tasso alcolemico tre volte superiore dopo controllo mattutino

A Terni, una donna alla guida è stata trovata con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito dopo un controllo mattutino. La polizia ha fermato il veicolo in centro, notando manovre pericolose e sbandamenti. L’etilometro ha confermato l’eccessivo consumo di alcol. Successivamente, i carabinieri hanno denunciato altre persone coinvolte in controlli mirati nelle zone più trafficate della città. Le operazioni proseguono per garantire maggiore sicurezza stradale.

I carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno eseguito una serie di deferimenti in stato di libertà, a seguito di mirati controlli effettuati nei giorni scorsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti un ventenne di origine albanese è stato trovato in possesso di ventuno dosi di cocaina, del peso complessivo di 13 grammi e della somma in contanti di oltre 600 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato controllato in via Aleardi, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio. Un quarantenne ternano è stato fermato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, mentre era alla guida di un ciclomotore.