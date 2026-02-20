Terni emergenza maltempo | Riparate oltre venti buche in strada di Cospea | tante segnalazioni dei cittadini
A Terni, le forti piogge degli ultimi 45 giorni hanno provocato danni alle strade. In particolare, le autorità hanno riparato oltre venti buche sulla strada di Cospea, dopo numerose segnalazioni dei residenti. La pioggia continua a creare problemi e mette a dura prova le infrastrutture della zona. Le strade della città sono state più volte interessate da allagamenti e voragini che ostacolano il traffico quotidiano. La situazione resta sotto osservazione.
Il presidente della prima commissione Andrea Sterlini: “Si era aperta una voragine all’inizio della strada. Lavori estesi per tutta la via” Un periodo di maltempo ormai prolungato da oltre un mese e mezzo. La pioggia caduta incessantemente – anche a Terni – ha causato disagi notevoli alla viabilità. Innumerevoli le buche e le voragini che si sono aperte in diversi punti della città. Le segnalazioni dei cittadini si susseguono e il sindaco Bandecchi, in prima persona, ha voluto constatare la situazione nei giorni scorsi. Alla redazione di www.ternitoday.it il presidente della prima commissione consiliare, Andrea Sterlini, spiega l’intervento riparatorio in strada di Cospea: “Si era aperta una voragine all’inizio della strada.🔗 Leggi su Ternitoday.it
