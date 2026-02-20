Terni cinque giorni di chiusura per via Tre Venezie | Notevole cedimento della fognatura ed impossibile senso unico alternato

A Terni, via Tre Venezie resterà chiusa dal 23 al 27 febbraio a causa di un grave cedimento della rete fognaria. La causa del blocco è un significativo abbassamento del terreno, che ha compromesso le tubature sotterranee. Il Servizio idrico integrato – Umbriadue ha deciso di intervenire immediatamente per evitare rischi maggiori. Durante i lavori, il traffico nella zona sarà completamente interdetto, rendendo impossibile anche il senso unico alternato. La strada rimarrà chiusa fino al termine degli interventi.

Gli utenti sono invitati a programmare per tempo i propri spostamenti e a utilizzare le viabilità alternative per raggiungere il centro città La direzione viabilità del Comune di Terni informa che via Tre Venezie sarà chiusa al traffico dal 23 al 27 febbraio, per un intervento urgente sulla rete fognaria, eseguito dal Servizio idrico integrato – Umbriadue. La decisione si rende necessaria a causa di: "Un notevole cedimento della fognatura pubblica, aggravato dalle piogge incessanti delle ultime settimane, che hanno accelerato il dilavamento del sottosuolo". Secondo quanto spiegato: "Un ulteriore ritardo nell'intervento esporrebbe la zona a rischi seri: sprofondamenti improvvisi, danni alle infrastrutture circostanti, interruzioni del servizio fognario e chiusure molto più lunghe e invasive.