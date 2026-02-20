Terni cinque giorni di chiusura per via Tre Venezie | Notevole cedimento della fognatura ed impossibile senso unico alternato
A Terni, l’intera via Tre Venezie resterà chiusa dal 23 al 27 febbraio a causa di un grave cedimento della rete fognaria. La rottura ha provocato danni alle tubature e reso impossibile l’uso del senso unico alternato, costringendo il Comune a intervenire con urgenza. La ditta incaricata del ripristino dovrà lavorare per diversi giorni, creando disagi per residenti e commercianti lungo la strada. La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei lavori.
Gli utenti sono invitati a programmare per tempo i propri spostamenti e a utilizzare le viabilità alternative per raggiungere il centro città La direzione viabilità del Comune di Terni informa che via Tre Venezie sarà chiusa al traffico dal 23 al 27 febbraio, per un intervento urgente sulla rete fognaria, eseguito dal Servizio idrico integrato – Umbriadue. La decisione si rende necessaria a causa di: “Un notevole cedimento della fognatura pubblica, aggravato dalle piogge incessanti delle ultime settimane, che hanno accelerato il dilavamento del sottosuolo”. Secondo quanto spiegato: “Un ulteriore ritardo nell’intervento esporrebbe la zona a rischi seri: sprofondamenti improvvisi, danni alle infrastrutture circostanti, interruzioni del servizio fognario e chiusure molto più lunghe e invasive.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni: Via Tre Venezie chiusa 5 giorni, cedimento fognario a rischioA Terni, un crollo della rete fognaria ha causato la chiusura di Via Tre Venezie per cinque giorni.
Argomenti discussi: Terni, cinque giorni di chiusura per via Tre Venezie: Notevole cedimento della fognatura ed impossibile senso unico alternato; Inizio con 5 assessori. Nelle prossime ore il sesto; Terni: cinque in sella. Aspettando il sesto. Salpa la nuova giunta comunale; Nuova giunta Terni, dal conclave ok per cinque assessori. Tagliavento vicesindaco.
Terni, in scena gli ultimi giorni di vita di San Valentino. In basilica la rievocazione storica del martirioL'evento è stato pensato e realizzato dal Centro Culturale Valentiniano a partire dal febbraio del 2012 in collaborazione con la basilica del patrono e poi con il comitato dei festeggiamenti. Due le r ... corrieredellumbria.it
Terni. Emergenza buche in città: rabbia degli automobilistiPiù che un'emergenza buche sembra un vero e proprio disastro la situazione in cui versano le strade della città soprattutto dopo le piogge abbondanti di questi giorni. Piogge ... ilmessaggero.it
A Terni, via Tre Venezie sarà chiusa al traffico dal 23 al 27 febbraio 2026 per un intervento urgente sulla rete fognaria, eseguito dal Servizio idrico integrato. - facebook.com facebook
#Terni, #viabilità: via Tre #Venezie chiusa dal 23 al 27 febbraio. « #Notevole #cedimento della #fognatura» x.com