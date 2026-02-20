Terni cinque giorni di chiusura per via Tre Venezie | Notevole cedimento della fognatura ed impossibile senso unico alternato

A Terni, l’intera via Tre Venezie resterà chiusa dal 23 al 27 febbraio a causa di un grave cedimento della rete fognaria. La rottura ha provocato danni alle tubature e reso impossibile l’uso del senso unico alternato, costringendo il Comune a intervenire con urgenza. La ditta incaricata del ripristino dovrà lavorare per diversi giorni, creando disagi per residenti e commercianti lungo la strada. La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei lavori.

Gli utenti sono invitati a programmare per tempo i propri spostamenti e a utilizzare le viabilità alternative per raggiungere il centro città La direzione viabilità del Comune di Terni informa che via Tre Venezie sarà chiusa al traffico dal 23 al 27 febbraio, per un intervento urgente sulla rete fognaria, eseguito dal Servizio idrico integrato – Umbriadue. La decisione si rende necessaria a causa di: “Un notevole cedimento della fognatura pubblica, aggravato dalle piogge incessanti delle ultime settimane, che hanno accelerato il dilavamento del sottosuolo”. Secondo quanto spiegato: “Un ulteriore ritardo nell’intervento esporrebbe la zona a rischi seri: sprofondamenti improvvisi, danni alle infrastrutture circostanti, interruzioni del servizio fognario e chiusure molto più lunghe e invasive.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni: Via Tre Venezie chiusa 5 giorni, cedimento fognario a rischioA Terni, un crollo della rete fognaria ha causato la chiusura di Via Tre Venezie per cinque giorni.

