Tentano di occupare l’alloggio appena ristrutturato ma fuggono quando arriva il personale Atc

Due uomini hanno cercato di entrare illegalmente in un alloggio di recente ristrutturazione gestito da Atc, ma sono scappati quando è arrivato il personale. I due si erano introdotti nell’appartamento senza permesso, sperando di occupare l’immobile. Quando hanno visto arrivare gli operatori, si sono allontanati rapidamente, lasciando dietro di sé segni di un tentativo di intrusione. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare i sospetti. L’area è stata messa sotto controllo per evitare altri tentativi.

Due uomini hanno tentato di occupare abusivamente un alloggio che Atc aveva appena finito di ristrutturare. Ma il tentativo di occupazione è finito con la fuga dei due uomini che sono scappati appena hanno visto arrivare il personale dell'agenzia. È successo nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio nel complesso di corso Lecce 25 a Torino. Grazie a una segnalazione dei residenti e all'intervento dei tecnici dell'agenzia, l'appartamento è stato recuperato e messo in sicurezza. Ora potrà essere consegnato al Comune e messo a disposizione per nuove assegnazioni. "Nell'ultimo anno il numero di alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente è fortunatamente calato – spiega il Presidente di Atc Maurizio Pedrini -.