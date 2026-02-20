Tenta di attraversare il guado in piena ma il furgone si blocca nell' acqua

Il furgone di un uomo ha tentato di attraversare un guado in piena a Vivaro, ma si è bloccato nell’acqua. La forte corrente ha impedito al veicolo di passare, lasciando il conducente isolato. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti rapidamente con una squadra specializzata per mettere in salvo l’automobile e il conducente. L’intervento si è concluso senza incidenti, mentre l’automobile è stata recuperata e portata in un’area sicura. Le condizioni del furgone sono ancora da valutare.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella sera del 19 febbraio nel territorio comunale di Vivaro per il recupero di un'autovettura rimasta bloccata in un guado situato tra Vivaro e la frazione di Rauscedo.Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, coordinate dal Comando provinciale di Pordenone.All'arrivo dei soccorritori, l'autista — unico occupante del veicolo — era già riuscito a scendere autonomamente dall'auto e a raggiungere una zona sicura, senza riportare conseguenze.I Vigili del fuoco, dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale idonei al rischio acquatico, hanno operato in condizioni di completa sicurezza raggiungendo il mezzo in acqua.