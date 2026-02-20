Tenaris | utile in calo nel 2025 ma dividendo confermato a 0,89

Tenaris ha registrato un calo dell’utile nel 2025, a causa di margini più bassi e prezzi del petrolio in diminuzione. Nonostante questa situazione, l’azienda ha deciso di mantenere invariato il dividendo a 0,89 dollari per azione, includendo anche l’acconto già distribuito. Il fatturato si è fermato a circa 12 miliardi di dollari, leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. La riduzione degli utili ha inciso sui risultati complessivi, ma la società ha confermato la volontà di restare stabile sugli impegni con gli azionisti.

Tenaris Chiude il 2025 con un Utile in Calo e Distribuisce un Dividendo agli Azionisti. Tenaris ha concluso l'esercizio 2025 con un fatturato di 11,98 miliardi di dollari, in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, e ha confermato la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a 0,89 dollari per azione, comprensivo dell'acconto già erogato. I risultati, resi noti a metà febbraio 2026, riflettono un contesto di mercato complesso, con una parziale ripresa nel quarto trimestre che non ha compensato appieno le difficoltà accumulate nei primi nove mesi dell'anno. Un Anno di Sfide per il Settore Energetico.